Başakşehir ve Galatasaray bu kez ligde karşılaşıyor! İşte takımların muhtemel 11'leri

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Hafta için Ziraat Türkiye Kupası’nda RAMS Park’ta karşı karşıya gelen ve 2-2 berabere kalan Galatasaray ve Başakşehir bu kez ligde puar mücadelesi verecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray’da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlıkları sebebiyle bugün oynayamayacak. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmazken bu seriyi 23 maça çıkarmaya çalışacak.

BAŞAKŞEHiR’DE 5 EKSiK

İstikrarsız bir grafik çizen RAMS Başakşehir’de, sakat olan Leo Duarte ve Serdar Gürler ile kart cezalısı Ba, Crespo, Berat forma giyemeyecek.

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3- Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

BAŞAKŞEHiR'iN MUHTEMEL 11'i:

· Muhammed

· Ömer Ali

· Hamza

· Opoku

· Lima

· Deniz

· Onur

· Kemen

· Figueiredo

· Davidson

· Piatek

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'i:

· Muslera

· Kaan

· Sanchez

· Abdülkerim

· Jakobs

· Torreira

· Kerem

· Yunus

· Mertens

· Barış

· Osimhen