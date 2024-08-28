Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde! (Başakşehir 2-0 St. Patrick's Athletic)

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir ile İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic karşı karşıya geldi. 0-0'ın rövanşında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Başakşehir, adını Konferans Ligi'ne yazdırdı.

Temsilcimize turu getiren golleri 64'te Ömer Ali Şahiner ve 82'de Olivier Kemen kaydetti.

St. Patrick's Athletic'te Aaron Bolger 81. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Konferans Ligi kura çekimi cuma günü

Yeni formatıyla oynanacak Konferans Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

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Başakşehir çekilecek kura sonrasında, lig aşamasında 3'ü evinde 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 farklı takımla karşı karşıya gelecek.

Ömer Ali Şahiner ve Kemen Avrupa kupalarında 2. golünü attı

St. Patrick's Athletic karşısında RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri atan Ömer Ali Şahiner ve Kemen, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarında 2. kez gol sevinci yaşadı.

Ömer Ali, Başakşehir'in bu sezon deplasmanda San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Kemen de La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 yendiği maçta birer gol atmıştı.

Duarte sakatlandı

RAMS Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte maçın 6. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Duarte'nin yerine Kemen oyuna girdi.

BAŞAKŞEHİR 2-0 ST. PATRICK'S

GOL: 64' Ömer Ali, 82' Kemen

KIRMIZI KART: 81' Bolger

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Deniz, Onur, Berkay, Pelkas, Davidson, Piatek

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada Berkay Özcan, yay üzerinden pasını ceza sahasındaki Piatek’e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Piatek’in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.

29. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan, kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



64. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top Ömer Ali Şahiner’in önünde kaldı. Ömer Ali, ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

81. dakikada Bolger, orta sahada Kemen’e yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada Lima’nın ceza sahasına ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-0

90+3. dakikada Keena'nın sağ kanattan çevirdiği topa Kavanagh yakın mesafeden vuruşunu yaptı, kaleci Muhammed Şengezer ayağıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.