Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Kupa sahibini buluyor! İşte maçın ilk 11 kadrosu

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi araştırmalar hız kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor bu akşam mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

BAŞAKŞEHİR İLK KEZ OYNAYACAK

Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek.

Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.

EN FAZLA KAZANAN TAKIM GALATASARAY

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇ ALMANYA'DA OYNANMIŞTI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPA FENERBAHÇE'NİN

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

TFF SÜPER KUPA SONUÇLARI

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç

30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1

05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1

02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2

07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3

12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2

11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma)

25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı)

08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0

13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı)

06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2

05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı)

07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0

EV SAHİBİ İSTANBUL

İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.

Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

Sezon Maç Skor



1965-1966 Galatasaray-Beşiktaş 2-0

1966-1967 Beşiktaş-Altay 1-0

1967-1968 Fenerbahçe Otomatikman kazandı

1968-1969 Galatasaray-Göztepe 2-0

1969-1970 Göztepe-Fenerbahçe 3-1

1970-1971 Eskişehirspor-Galatasaray 3-2

1971-1972 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0

1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1

1973-1974 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0

1974-1975 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0

1975-1976 Trabzonspor-Galatasaray 2-1

1976-1977 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1)

1977-1978 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0

1978-1979 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1

1979-1980 Trabzonspor-Altay 1-0

1980-1981 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0

1981-1982 Galatasaray-Beşiktaş 2-0

1982-1983 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0

1983-1984 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0

1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2)

1985-1986 Beşiktaş-Bursaspor 2-1

1986-1987 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2

1987-1988 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0

1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0

1989-1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2

1990-1991 Galatasaray-Beşiktaş 1-0

1991-1992 Beşiktaş-Trabzonspor 2-1

1992-1993 Galatasaray-Beşiktaş 2-0

1993-1994 Beşiktaş-Galatasaray 3-1

1994-1995 Trabzonspor-Beşiktaş 2-0

1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0

1996-1997 Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada)

1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)

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