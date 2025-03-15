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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına çıkacak. Ligdeki 25 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 36 puanla 7. sırada girdi. Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Trabzonspor muhtemel 11'ler

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Süper Lig'in geride kalan bölümündeki karşılaşmaların 8'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 9'undan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor ise 32 puanla 11. basamakta yer aldı.

Ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun kart cezası, Nwakaeme, Savic, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Onur Ergün ile Festy Ebosele, mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 34. randevuda

İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 33 maçın 13'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

İstanbul'da 7 galibiyet

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 16 maçta Trabzonspor 7, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor deplasmanda 27 gol atarken 20 gol yedi.

Dış sahada son 11 maçta 2 galibiyet

Trabzonspor, dış sahada İstanbul ekibine son yıllarda galip gelmekte zorlandı.

Rakibinin Süper Lig'e çıktığı ilk 5 sezonda İstanbul'dan galibiyetle dönenen bordo-mavililer, daha sonraki 11 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Son deplasman galibiyeti Başakşehir'e karşı



Bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen bordo-mavililer, dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek elde etti.

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Deplasmanda 300 günlük galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, ligin ilk yarısında rakibi karşısında sahasındaki maçı, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.