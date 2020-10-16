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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Trabzon deplasmanında! İrfan Can'ın cezası bitti...

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Başakşehir, Trabzon deplasmanında! İrfan Can'ın cezası bitti...
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 4 karşılaşmada da gol atamazken, yalnızca 1 puan toplayabildi. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilirken, son maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi haftaya 1 puan ile son sırada girdi.

Trabzonspor, Başakşehiri 10 maçtır yenemiyor
Trabzonspor, Başakşehir'i 10 maçtır yenemiyor!

Trabzonspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 5 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de kart cezası biten İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyebilecek.

 

Başakşehir, Trabzon deplasmanında İrfan Canın cezası bitti...

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