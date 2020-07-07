Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan itiraf: 'Galatasaray ile bunu çok yaşadım...'

Süper Lig'de Başakşehir, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek son 3 haftaya avantajlı bir şekilde girdi.

Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un maç sonu sözleri şöyle;

''HAKEMLERİN %80-90'I BUNU VERİR''

İlk yarıda Demba Ba'ya yapılan çok net penaltıydı. VAR'a da gidilmedi. Hakemlerin yüzde 80-90'ı bunu verir. 2. yarıdaki penaltı zaten çok net, elle oynama var. Mustafa Yumlu, 'Elle oynadım ama penaltı değil' diyor ama baya içerideydi.

''GALATASARAY İLE BU YOLDAN ÇOK FAZLA GEÇTİM''

Şampiyon olmak istiyoruz, her şey bizim elimizde. İnşallah Allah nasip eder bunu bize. Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadım, bu yoldan çok fazla geçtim. Pandemi sonrası belki de en çok puan toplayan ekibiz. Takımın isteğinden çok memnunum. Şampiyonluğa inanan bir takımımız var.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!