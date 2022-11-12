Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Galatasaray'a teşekkür ederim'

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular

G.SARAY'I TEBRİK EDERİM

Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ederim.

KARŞILIK VEREMEDİK

Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumluluk benim. Hem oyuncuların hem de bizim ders almamız gereken bir durum var.