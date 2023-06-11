×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Başkanla görüşmeden bir karar almam'

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Türkiye Kupası
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Başkanla görüşmeden bir karar almam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 23:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup oldukları 2-0 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

Bu kadar kötü bir oyun ve başlangıç... Oyunun bir 20 dakikalık bölümü, sanki hiçbir şey çalışmamışız gibiydi. Oyuncuların canı sağolsun. Buraya kadar getirdiler. Buraya gelene kadar 3 tane Türkiye Kupası şampiyonunu eleyerek geldiler. Ne yazık ki, belli anlamda geride kaldığımızı gösterdi bu final. Bu finalde Fenerbahçe değil, başka bir takım da olsa eğer oyuna böyle başlasaydık geride kalırdık. Fenerbahçe'nin oyuncu yapısı çok güçlü. Fenerbahçe, merkezi oyunları oynama konusunda üstün bir takım. Biz de merkezde 2 tane top kaptırdık. Çalıştığımız konulardı. Futbol bazen böyle karşınıza çıkabiliyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe-Başakşehir finaline Arda Güler damgası Başakşehir durduramadı, Batshuayi...Fenerbahçe-Başakşehir finaline Arda Güler damgası! Başakşehir durduramadı, Batshuayi...Haberi görüntüle

FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDERİM

55 tane maç oynadık. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Daha güçlü, bunlardan ders alarak devam edeceğiz. Üzüntü verici bir final oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ederim

BAŞKANIMIZLA YAKIN BİR İLİŞKİM VAR

Başakşehir'de bildiğim kadarıyla 1 sene daha mukavelem var. Ben Başakşehir'de kontratları imzalarken hiç bakmıyorum. Ben buradayım. Göksel Gümüşdağ başkanımızla çok yakın bir ilişkim var. Ben başkanla konuşmadan futbolcuyken de karar almadım. Teknik adamıyım şu an. Onla konuşmadan karar almam. Hedefim, Avrupa'da teknik direktörlük yapmak. Bazı takımlarla adım geçiyor, bunlar yalan. Bir takımı çalıştırırken bunu yapmam. 1 sene daha mukavelem var. Kimseyle konuşmadan bir şey demem.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema