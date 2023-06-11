Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Başkanla görüşmeden bir karar almam'

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup oldukları 2-0 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

Bu kadar kötü bir oyun ve başlangıç... Oyunun bir 20 dakikalık bölümü, sanki hiçbir şey çalışmamışız gibiydi. Oyuncuların canı sağolsun. Buraya kadar getirdiler. Buraya gelene kadar 3 tane Türkiye Kupası şampiyonunu eleyerek geldiler. Ne yazık ki, belli anlamda geride kaldığımızı gösterdi bu final. Bu finalde Fenerbahçe değil, başka bir takım da olsa eğer oyuna böyle başlasaydık geride kalırdık. Fenerbahçe'nin oyuncu yapısı çok güçlü. Fenerbahçe, merkezi oyunları oynama konusunda üstün bir takım. Biz de merkezde 2 tane top kaptırdık. Çalıştığımız konulardı. Futbol bazen böyle karşınıza çıkabiliyor.

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FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDERİM

55 tane maç oynadık. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Daha güçlü, bunlardan ders alarak devam edeceğiz. Üzüntü verici bir final oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ederim

BAŞKANIMIZLA YAKIN BİR İLİŞKİM VAR

Başakşehir'de bildiğim kadarıyla 1 sene daha mukavelem var. Ben Başakşehir'de kontratları imzalarken hiç bakmıyorum. Ben buradayım. Göksel Gümüşdağ başkanımızla çok yakın bir ilişkim var. Ben başkanla konuşmadan futbolcuyken de karar almadım. Teknik adamıyım şu an. Onla konuşmadan karar almam. Hedefim, Avrupa'da teknik direktörlük yapmak. Bazı takımlarla adım geçiyor, bunlar yalan. Bir takımı çalıştırırken bunu yapmam. 1 sene daha mukavelem var. Kimseyle konuşmadan bir şey demem.