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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: '50 günlük arada bizi yıprattılar'

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 22:43

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Başakşehir'e geldiğimiz günden itibaren neden bilmiyorum, yakaladığımız başarıdan rahatsız oluyorlar sanırım. 50 günlük arada bizi yıprattılar. Ben alışığım. Çünkü yıllardır bize atılan taşları geri atmayıp, o taşlardan kendi kalemizi inşa ettik.

KALİTEMİZİN FARKINDAYIZ

Kulübümüzün, oyuncu kalitemizin farkındayız. Mücadele ederek sonuna kadar hem ligde, hem kupada mücadele etmeye devam edeceğiz.

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Süper Lig

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