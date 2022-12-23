Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: '50 günlük arada bizi yıprattılar'

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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;
Başakşehir'e geldiğimiz günden itibaren neden bilmiyorum, yakaladığımız başarıdan rahatsız oluyorlar sanırım. 50 günlük arada bizi yıprattılar. Ben alışığım. Çünkü yıllardır bize atılan taşları geri atmayıp, o taşlardan kendi kalemizi inşa ettik.
KALİTEMİZİN FARKINDAYIZ
Kulübümüzün, oyuncu kalitemizin farkındayız. Mücadele ederek sonuna kadar hem ligde, hem kupada mücadele etmeye devam edeceğiz.