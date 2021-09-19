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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: 'Çok kritik bir süreçti'

#Aykut Kocaman#Başakşehir#Fenerbahçe
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Çok kritik bir süreçti

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Fenerbahçe sezona çok iyi başladı. Bulunduğumuz durum nedeniyle mutlaka puan almamız gereken bir maçtı. Çok kritik bir süreçti. Ligin en dominant takımlarından birinden 3 puan almak sevindirici oldu." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 4 maçında ortaya koydukları futbolla 8 hatta 12 puan alabileceklerini diye getiren deneyimli teknik adam, "Ligdeki ilk 4 maçtan 0 puanla ayrılmak gerilimimizi de arttırdı. Az da olsa Fenerbahçe'nin Almanya'da yüksek tempoyla oynadığı maçın bize avantaj sağlayacağını düşünüyorduk. İlk 30-35 dakikada golü bulmayı başardık, oyuna da ortak olduk. Bu dakikadan itibaren rakibimizin baskısı arttı. İkinci yarı biraz daha kaleye çekilmek zorunda kaldık. Ana planımız bu değildi. İhtiyaç ve koruma duygusu topun arkasında olmamıza sebep oldu. Rakibin oyun etkinliği pozisyon etkinliğine dönmedi. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyuna tutunmaya başladık. Sonra ikinci golü bulduk." şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'nin kadroda rotasyon yapmasını bekliyor muydunuz?" sorusunu, "Çok doğal olması gerek. Olmazsa yük daha fazla artıyor. Bu durumu yaşadığım için şunu söyleyebilirim; olması gereken bu." şeklinde yanıtladı.

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Kocaman, Şener Özbayraklı'nın sakatlığı nedeniyle, takımının ikinci golünü atan Fredrik Gulbrandsen'i düşündüğünden geç oyuna aldığını belirtti.

Deneyimli teknik adam, ilk 4 maçı kaybettikten sonra oyuncuların psikolojilerini toparlamak için daha bireysel ve moral yükseltici antrenmanlar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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#Aykut Kocaman#Başakşehir#Fenerbahçe