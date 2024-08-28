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Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi play-off)

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Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda (UEFA Konferans Ligi play-off)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 09:56

Başakşehir St. Patrick’s maçı canlı yayın detayları belli oldu. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off eleme turu rövanş maçında bugün İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek. Turuncu-lacivertli temsilcimiz, eşleşmenin ilk maçında rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. RAMS Başakşehir, St. Patrick's'i elediği takdirde UEFA Konferans Ligi grup aşamasına yükselecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak. Peki, Başakşehir St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Başakşehir St. Patrick’s maçı canlı izle bilgisi...

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Avrupa'daki temsilcilerimizden Başakşehir- St. Patrick's ile mücadele edecek. Başakşehir St. Patrick’s Athletic maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Başakşehir, St. Patrick’s maçını kazanarak tur atlamayı hedefliyor. İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti. Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak. Peki, Başakşehir St. Patrick’s Athletic maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir St. Patrick’s maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK’S MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

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Başakşehir'de eksikler var

Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

 

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