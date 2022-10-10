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Canlı anlatım: Başakşehir - Sivasspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Başakşehir#Sivasspor
Canlı anlatım: Başakşehir - Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 08:50

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir, Sivasspor'u mağlup etmesi ya da berabere kalması durumunda haftayı lider tamamlayacak.

Maçta ilk devre oynanıyor

Başakşehir 0-0 Sivasspor 

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Muhammed, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Epureanu, Mounir, Traore, Deniz, Berkay, Biglia, Keny

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Uğur, Goutas, Murat, Ulvestad, Saba, Erdoğan, Robin Yalçın, Yatabare, N'Jie

2022/23'te ligdeki ilk golünü geçen hafta Ankaragücü'nden yiyen ve Süper Lig tarihinde bir sezonda kalesindeki ilk gole en geç izin veren takım olan İstanbul Başakşehir, ilk yedi maç itibarıyla daha fazla puan topladığı bir dönem geçirmedi. Bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Sivasspor, sekizinci maçlar itibarıyla kulüp tarihindeki daha düşük puanda kaldığı bir sezon geçirmedi. Yiğidolar, 2015/16'dan bu yana ilk kez en üst ligde bir sezonun ilk dokuz karşılaşmasını galibiyetsiz geçme tehlikesiyle karşı karşıya.

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2022/23 Süper Lig sezonunda akan oyunda gol yemeyen tek takım olan İstanbul Başakşehir, yediği tek gole penaltı noktasından izin verdi. Bu dönemde gollerinin Sivasspor'dan daha büyük bölümünü penaltı noktasından kaydeden tek takım Ümraniyespor. Bu sezon ligde 2+ gol atan tek İstanbul Başakşehir oyuncusu olan Deniz Türüç'ün Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan daha fazla gol katkısı yaptığı tek rakibi Kasımpaşa. 29 yaşındaki orta saha, Sivas ekibiyle karşılaştığı son karşılaşmada ağları havalandırdı.

Süper Lig'deki son üç maçında da gol katkısında bulunan Fredrik Ulvestad, daha önceki 21 karşılaşmadaki sayısını yakaladı. Norveçli orta sahasının Türkiye kariyerinde attığı üç golün ikisi İstanbul takımlarına karşı geldi. Bu sezon Süper Lig'de 2+ gol atan tek Sivasspor oyuncusu olan Max-Alain Gradel'in, Türkiye kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında İstanbul Başakşehir'den daha fazla karşılaştığı bir rakibi yok.

BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Sivasspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Başakşehir#Sivasspor

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