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Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Başakşehir#Sivasspor
Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

İstanbul Başakşehir'in 2015/16 sezonundan bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Sivasspor. Sivasspor'un 2015/16 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla berabere kaldığı rakibi İstanbul Başakşehir. Sivasspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan İstanbul Başakşehi, rakibini en son Mayıs 2015'te mağlup edebildi. İstanbul takımlarına rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden ve bu yenilgiyi son karşılaşmada Beşiktaş deplasmanında alan Sivasspor, bu şekilde üst üste iki mağlubiyetlik bir seriyi en son Mart-Nisan 2019 arasında yaşadı. Dört haftadır ligde puan kaybı yaşamayan İstanbul Başakşehir, Süper Lig tarihinde tek sezon içinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yakalayabildi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçı berabere biten takım olan Sivasspor, son dört haftada da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekibin lig tarihinde yaşadığı daha uzun tek beraberlik serisi, Ağustos-Ekim 2015 arasındaki beş maçlık süreçte geldi. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadele. Peki Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Son iki Süper Lig maçında birer gol atan İstanbul Başakşehir oyuncusu Edin Visca, Aralık 2018-Ocak 2019 arasından bu yana ilk kez üç maçlık seri yakalamak istiyor. 2019 ve 2020 senelerinde İstanbul Başakşehir filelerini havalandıran Mustapha Yatabare'nin, Süper Lig kariyerinde üst üste üç takvim senesinde gol attığı sadece iki takım var: Beşiktaş ve Ankaragücü.

Süper Lig tarihinde 6+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Emre Belözoğlu, tek yenilgisini Mayıs 2021'de Sivasspor'dan aldı. İstanbul Başakşehir'e rakip olduğu son 10 Süper Lig maçını kazanamayan ve bu rekabette Sivasspor'un başında çıktığı son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Rıza Çalımbay, İstanbul ekibini en son Ağustos 2015'te mağlup edebildi.

BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Başakşehir Sivasspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Başakşehir#Sivasspor

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