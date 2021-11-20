Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Son iki Süper Lig maçında birer gol atan İstanbul Başakşehir oyuncusu Edin Visca, Aralık 2018-Ocak 2019 arasından bu yana ilk kez üç maçlık seri yakalamak istiyor. 2019 ve 2020 senelerinde İstanbul Başakşehir filelerini havalandıran Mustapha Yatabare'nin, Süper Lig kariyerinde üst üste üç takvim senesinde gol attığı sadece iki takım var: Beşiktaş ve Ankaragücü.

Süper Lig tarihinde 6+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Emre Belözoğlu, tek yenilgisini Mayıs 2021'de Sivasspor'dan aldı. İstanbul Başakşehir'e rakip olduğu son 10 Süper Lig maçını kazanamayan ve bu rekabette Sivasspor'un başında çıktığı son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Rıza Çalımbay, İstanbul ekibini en son Ağustos 2015'te mağlup edebildi.

BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Başakşehir Sivasspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.