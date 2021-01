Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir'de 4 isim yok!

Başakşehir Sivasspor maçı ile 3 puan mücadelesi ekranlara gelecek. Ligde 22 puana sahip iki takımın mücadelesini ekrana getirecek olan Başakşehir Sivasspor maçı, üst sıralarda yer edinmek için önem arz edecek. Peki, Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Başakşehir, Sivasspor'u konuk edecek. 16 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.



Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.



EKSİKLER



Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.



İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA



Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.



İrfan Can, bugünkü karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.