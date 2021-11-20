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Başakşehir, Sivasspor engelini 2-1 ile geçti! Emre Belözoğlu seri devam ediyor, 6 ay sonra...

#Süper Lig#Başakşehir#Sivasspor
Başakşehir, Sivasspor engelini 2-1 ile geçti Emre Belözoğlu seri devam ediyor, 6 ay sonra...

Medipol Başakşehir, Süper Lig 13. hafta Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 5. maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir kaydetti.

Başakşehir-Sivasspor maçından en özel fotoğraflarBaşakşehir-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar
Başakşehir-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galibiyet gollerini 17. dakikada Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir kaydetti. Sivasspor'un tek sayısını ise 59'da Henrique attı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin penaltı noktasına gönderdiği topa Mahmut gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Chadli, sol kanattan ceza sahasına girdi. Belçikalı oyuncu, altı pas önündeki Mahmut'a pasını gönderdi. Mahmut, topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

37. dakikada konuk ekip etkili geldi. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, savunmadan seken top yükseklik kazandı. Ceza sahasında boşta kalan Henrique göğsüyle topu düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

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Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı birazdan...

Başakşehir, Sivasspor engelini 2-1 ile geçti Emre Belözoğlu seri devam ediyor, 6 ay sonra...

BAŞAKŞEHİR İLE 5'TE 5

Karagümrük yenilgisi sonrası Aykut Kocaman'dan koltuğu devralan Emre Belözoğlu, Sivasspor galibiyetiyle birlikte 5'te 5 yaptı.

Başakşehir, bu seriyle birlikte bu sezon Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanan ikinci takım oldu. Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor da son 5 karşılaşmayı kazandı.

11 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Aykut Kocaman ile istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir, ilk 8 haftada 2 galibiyet, 6 yenilgi alarak 15. sıraya kadar geriledi. Belözoğlu'nun bu serisiyle birlikte İstanbul ekibi, maç fazlasıyla birlikte 4. sıraya kadar yükseldi.

ÇOK KONUŞULAN YENİLGİNİN RÖVANŞI

Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe ile geçen sezon başlarken ilk yenilgisini Sivasspor karşısında almıştı. Sarı-lacivertlilerde 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan genç teknik adam, 39. haftada sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve bu karşılaşma şampiyonluğun kaçtığı maç olarak nitelendirilmişti.

6 AY SONRA...

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Genç teknik adam, kariyerindeki tek yenilgisini yaşadığı Sivasspor'a karşı 6 ay sonra rövanşı alarak Süper Lig'deki tırmanışını sürdürdü.

15 MAÇTA 12 GALİBİYET

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Başakşehir'in başında 15 kez sahaya çıkarken sahadan 12 kez galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile berabere kalınırken tek yenilgi de Sivasspor'a karşı gelmişti.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİNDEKİ MAÇ

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor
Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
Başakşehir 3-2 Beşiktaş
Antalyaspor 1-2 Başakşehir
Başakşehir 2-1 Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor 1-3 Başakşehir
Başakşehir 2-1 Sivasspor

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#Süper Lig#Başakşehir#Sivasspor

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