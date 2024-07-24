×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir, sezonu Avrupa maçıyla açacak! Rakip La Fiorita...

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Konferans Ligi#La Fiorita
Başakşehir, sezonu Avrupa maçıyla açacak Rakip La Fiorita...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 11:03

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk edecek.

Haberin Devamı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 25 Temmuz Perşembe günü San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Boskovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.

Gözden KaçmasınAl-Sadd’dan İlkay Gündoğan’a 3 yıllık transfer teklifiAl-Sadd’dan İlkay Gündoğan’a 3 yıllık transfer teklifiHaberi Görüntüle

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.​​​​​

- Rövanş 1 Ağustos'ta

Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Konferans Ligi#La Fiorita

BAKMADAN GEÇME!