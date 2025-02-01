Başakşehir Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Başakşehir - Samsunspor maçı, Süper Lig’in 22. Haftasında iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Başakşehir, Süper Lig tarihinde Samsunspor'u konuk ettiği iki maçı da kazandı; Mart 2024’te 1-0, Ekim 2011'de ise 3-0'lık skorlarla galip geldi. İstanbul Başakşehir’in, lig tarihinde 3+ kez ağırladığı 28 takım arasında gol yemediği ve puan kaybetmediği bir rakibi bulunmuyor. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

BAŞAKŞEHİR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Süper Lig 2024 sezonu kapsamında Başakşehir - Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Şubat 2025 tarihinde saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ