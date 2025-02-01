Başakşehir Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 10:39
Başakşehir - Samsunspor maçı, üst sıralarda tutunmaya çalışan deplasman ekibi için büyük önem arz edecek. Daha önceki Süper Lig mücadelelerinde, Başakşehir'in Samsunspor karşısında üstün bir performans sergilemesi ve Samsunspor'un bu seneki formu, karşılaşmanın çekişmeli geçeceğini işaret ediyor. Peki, Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Başakşehir - Samsunspor maçı, Süper Lig’in 22. Haftasında iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Başakşehir, Süper Lig tarihinde Samsunspor'u konuk ettiği iki maçı da kazandı; Mart 2024’te 1-0, Ekim 2011'de ise 3-0'lık skorlarla galip geldi. İstanbul Başakşehir’in, lig tarihinde 3+ kez ağırladığı 28 takım arasında gol yemediği ve puan kaybetmediği bir rakibi bulunmuyor. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?
BAŞAKŞEHİR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024 sezonu kapsamında Başakşehir - Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Şubat 2025 tarihinde saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- İstanbul Başakşehir, Samsunspor’a karşı Süper Lig’de oynadığı son beş maçta sadece bir mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyet, 2024 sezonunun ilk yarısında 2-0’lık skorla yaşandı. Ancak Başakşehir, Samsunspor'a evinde oynadığı önceki iki Süper Lig karşılaşmasında galip geldi.
- Samsunspor, Başakşehir'e karşı son sekiz maçının dörtünde gol atarken, Başakşehir ise bu karşılaşmalarda hiç gol yemedi.
- İstanbul Başakşehir'in evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alması, takımın iç saha performansının zirveye ulaşamadığını gösteriyor. Bununla birlikte, Başakşehir bu sezon iç sahada toplamda 6 puan kaybetti (4G, 3B).
- Samsunspor ise, deplasman maçlarında en fazla gol yemeyen takım konumunda ve Süper Lig’deki dış saha performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon sadece 6 gol yedi.
- Başakşehir’in santrforu Krzysztof Piatek, Süper Lig’de son 4 maçta 2+ gol atan oyunculardan biri oldu. Samsunspor, Başakşehir’in bu santrforuna nasıl karşılık verecek, bu maçın önemli bir dinamiği olabilir.
- Samsunspor’un forveti Marius Mouandilmadji, bu sezon Süper Lig’de 11 gol atarak formunun zirvesinde. Başakşehir savunması, Mouandilmadji’yi durdurmak için ne yapacak, bu da karşılaşmanın bir başka kritik noktası.