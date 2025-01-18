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Başakşehir - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Çaykur Rizespor maç kadrosu

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Başakşehir - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Başakşehir Çaykur Rizespor maç kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 10:22

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Başakşehir Rizespor maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ligde oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, topladığı 26 puanla 7. sırada bulunuyor. İlhan Palut önderliğinde 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise 24 puanla sıralamada 9. basamakta yer alıyor. Başakşehir - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Rizespor maçı canlı izle bilgisi

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Başakşehir Rizespor maçı canlı yayın detayları belli oldu. Başakşehir'de cezası biten Berat Özdemir, Miguel Crespo ve Ousseynou Ba, karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek. Yeni transfer Yusuf Sarı da teknik direktör Atan'ın şans vermesi durumunda turuncu-lacivertli formayı ilk kez giyecek. Peki, Başakşehir Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Rizespor maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Başakşehir Rizespor muhtemel 11'ler

BAŞAKŞEHİR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Rizespor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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RAMS Başakşehir'in golcü ismi Krzysztof Piatek, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

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Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Serdar Gürler ve yeni transfer Christopher Operi'nin durumu ise maçtan önce yapılacak kontrollerde netlik kazanacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Lima, Onur, Kemen, Crespo, Davidson, Deniz, Figueiredo

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Papanikalou, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

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