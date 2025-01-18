Başakşehir - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Çaykur Rizespor maç kadrosu

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Başakşehir Rizespor maçı canlı yayın detayları belli oldu. Başakşehir'de cezası biten Berat Özdemir, Miguel Crespo ve Ousseynou Ba, karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek. Yeni transfer Yusuf Sarı da teknik direktör Atan'ın şans vermesi durumunda turuncu-lacivertli formayı ilk kez giyecek. Peki, Başakşehir Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Rizespor maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Başakşehir Rizespor muhtemel 11'ler

BAŞAKŞEHİR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Rizespor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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RAMS Başakşehir'in golcü ismi Krzysztof Piatek, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

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Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Serdar Gürler ve yeni transfer Christopher Operi'nin durumu ise maçtan önce yapılacak kontrollerde netlik kazanacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Lima, Onur, Kemen, Crespo, Davidson, Deniz, Figueiredo

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Papanikalou, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe