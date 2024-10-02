Başakşehir Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi || Başakşehir Rapid Wien maçı şifreli kanalda mı?

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Başakşehir Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir bu akşam sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını sahasında konuk edecek. Maçın saati ve kanalı karşılaşma öncesinde belli oldu. Özellikle iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Başakşehir Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Başakşehir Rapid Wien maçı saati ve kanalı...

RAMS BAŞAKŞEHİR RPID WIEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Adam Ladeback yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ YOLU

RAMS Başakşehir, bu sezon yeni formatında düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i ve play-off turunda da İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

RAPİD WİEN, TRABZONSPOR'U ELEDİ

Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti.

Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA KUPALARINDA 57. MAÇINA ÇIKACAK

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 56 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 82 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA YEDİNCİ MAÇ

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında yedinci sınavını verecek.

Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 1 kez berabere kaldı.

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Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde oynadığı 6 maçta 15 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.

Başakşehir, Atan idaresinde oynadığı UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 yendi.

SAHASINDA 29. MAÇ

RAMS Başakşehir, Rapid Wien mücadelesiyle Avrupa kupalarında 29. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 28 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

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Bu maçlarda rakip fileleri 45 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 29 golü engelleyemedi.​​​​​​​

EN GOLCÜ İSİM VİSCA ​​

RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında 2. sıradaki en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Krzysztof Piatek ve Berkay Özcan ise 4'er kez gol sevinci yaşadı. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.

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Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 15 golüne ise Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

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RAMS Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldi. Turuncu-lacivertliler, bu turda Gent'e elendi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.