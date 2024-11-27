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Başakşehir, Petrocub karşısında Avrupa’da ilk zaferini arıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

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#Avrupa Ligi#Petrocub#Başakşehir
Başakşehir, Petrocub karşısında Avrupa’da ilk zaferini arıyor Muhtemel 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan turuncu lacivertliler saat 18.30’da Fatih Terim Stadı’nda Moldova ekibini konuk edecek. Maçta Kosovalı hakem Genc Nuza düdük çalacak.

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde ilk galibiyetine bugün sahasında konuk edeceği Petrocub karşısında ulaşmayı hedefliyor. Moldova ekibi ile saat 18.30’da Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maç TRT 1’den yayınlanacak. Maçta Kosovalı hakem Genc Nuza düdük çalacak. 

Turuncu lacivertliler, Konferans Ligi’nde ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puan toplarken, bugün 3 puan almanın planlarını yapıyor. Ayrıca son 9 resmi maçta galibiyet alamayan Başakşehir 5 yenilgi, 4 beraberlik aldığı bu seriyi de sonlandırmak istiyor.

BERKAY ÖZCAN ARTIK TAKIMDA OLMAYACAK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan. Petrocub maçı için “Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp, devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz” derken takım için önemli kararlar aldıklarını söyledi. Atan “Berkay Özcan artık bizimle olmayacak. Bu benim isteğim ve yönetimle ortak aldığımız bir karar” ifadelerini kullandı.

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ERKENGOL YEDiĞiNDE ÇOK BOŞLUK VEREBiLiYOR

Hikmet Karaman Başakşehir-Petrecup maçını analiz etti: “Son şampiyon Petrocup yabancı sermayenin yönettiği, deneyimli bir takım. Erken gol atıldığında çok boşluk verebiliyor. Gol yemedikçe daha güvenli oynuyorlar. Boş alanları da değerlendirebilecek oyun anlayışları var. Başakşehir kadro olarak Petrocup’tan üstün takım.”

Başakşehir, Petrocub karşısında Avrupa’da ilk zaferini arıyor Muhtemel 11ler belli oldu

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#Avrupa Ligi#Petrocub#Başakşehir

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