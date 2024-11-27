BAŞAKŞEHİR PETROCUB CANLI YAYIN KANALI 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Başakşehir Petrocub maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Başakşehir Petrocub maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları heyecanla devam ederken bu akşam oynanacak olan Başakşehir Petrocub maçı öncesinde sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmayla ilgili merak edilen canlı yayın kanal ve saat bilgisi belli oldu. Peki, Başakşehir Petrocub maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Petrocub canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Mücadele TRT1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Crespo, Pelkas, Keny, Figueiredo

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Petrocub: Şmalenea, Platica, Mudrac, Douanla, Ion Jardan, Vasile Jardan, Lungu, Demian, Ambros, Caruntu, Nihaev

BAŞAKŞEHİR'İN 1 PUANA SAHİP, PETROCUB'IN PUANI BULUNMUYOR

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden ve üçüncü maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile berabere kalan RAMS Başakşehir'in 1 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, son maçında ise Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Üç maçını da kaybeden Petrocub'ın ise puanı bulunmuyor. İlk maçında sahasında Pasof'a 4-1 kaybeden Petrocub, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Jagiellonia'ya 2-0 yenildi. Moldova ekibi son maçında ise evinde Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu.

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA KUPALARINDA 60. MAÇINA ÇIKACAK

RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 60. karşılaşmasını oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 59 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da 86 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 85 gole engel olamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 10. MAÇ

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RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 10. sınavını verecek.

Atan ile Avrupa'da oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 2 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşma sonunda ise sahadan mağlup ayrıldı.

Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde 9 maçta 19 gol sevinci yaşarken kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 mağlup etti.

Atan'ın kulübede olduğu 3. maçta Gürcistan deplasmanında Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yenen İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi. Turuncu-lacivertliler, son maçında ise deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

SAHASINDA 30. MAÇ

RAMS Başakşehir, Petrocub mücadelesiyle Avrupa kupalarında 30. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 31 golü engelleyemedi.​​​​​​​