Başakşehir, Parken'de bir ilki gerçekleştirdi!

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UEFA Konferans Ligi’ne iki mağlubiyetle istediği gibi başlayamayan RAMS Başkaşehir, ilk puanını Kopenhag deplasmanında 2-2’lik skor ile alırken, bir ilke de imza attı.

Türk takımları Başakşehir’den önce Kopenhag ile Parken Stadı’nda 5 kez karşılaşırken bunların tamamını kaybetmiştik. Galatasaray (2), Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir 2020’deki maçta Kopenhag’a yenilmekten kurtulamazken toplam 12 gol yemiştik ve tek golümüzü Trabzon atmıştı. Ancak turuncu lacivertli ekip Parken Stadı’ndaki 2. randevusunda Kopenhag’ı elinden kaçırırken 2-2 ile 90 dakikayı tamamladı. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, aynı zamanda Parken Stadı’nda 2 gol atan ilk Türk takımı da oldu.

Konferans Ligi’nde 3. hafta sonunda 1 puanla 36 takım arasında 32. sırada yer alan Başakşehir, bundan sonraki maçını 27 Kasım’da kendi evinde Moldova ekibi Petrocub ile oynayacak. Henüz puanı bulunmayan Petrocub, ligin son sırasında yer alıyor.

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