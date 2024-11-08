×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir, Parken'de bir ilki gerçekleştirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Kopenhag#Konferans Ligi
Başakşehir, Parkende bir ilki gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

Başakşehir, Kopenhag'dan deplasmanda puan alan ilk Türk takımı oldu.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi’ne iki mağlubiyetle istediği gibi başlayamayan RAMS Başkaşehir, ilk puanını Kopenhag deplasmanında 2-2’lik skor ile alırken, bir ilke de imza attı.

Türk takımları Başakşehir’den önce Kopenhag ile Parken Stadı’nda 5 kez karşılaşırken bunların tamamını kaybetmiştik. Galatasaray (2), Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir 2020’deki maçta Kopenhag’a yenilmekten kurtulamazken toplam 12 gol yemiştik ve tek golümüzü Trabzon atmıştı. Ancak turuncu lacivertli ekip Parken Stadı’ndaki 2. randevusunda Kopenhag’ı elinden kaçırırken 2-2 ile 90 dakikayı tamamladı. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, aynı zamanda Parken Stadı’nda 2 gol atan ilk Türk takımı da oldu.

Gözden KaçmasınOnuralp Bitim, Fenerbahçe Bekoda Sezon sonuna kadar kiralık gönderildiOnuralp Bitim, Fenerbahçe Beko'da! Sezon sonuna kadar kiralık gönderildiHaberi görüntüle

Konferans Ligi’nde 3. hafta sonunda 1 puanla 36 takım arasında 32. sırada yer alan Başakşehir, bundan sonraki maçını 27 Kasım’da kendi evinde Moldova ekibi Petrocub ile oynayacak. Henüz puanı bulunmayan Petrocub, ligin son sırasında yer alıyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Kopenhag#Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!