Başakşehir Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maçla tamamlanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir de H Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını bu akşamki mücadele ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek. İstanbul ekibi ilk grup maçında Alman temsilcisi RB Leipzig'e mağlup olmuş ve henüz puanla tanışamamıştı. Gözler şimdi ise bu akşamki mücadelede. İşte, Medipol Başakşehir Paris Saint-Germain (PSG) maçı hakkında ayrıntılar...

Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak. Maç, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Öte yandan mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

PSG'DE 4 ÖNEMLİ EKSİK

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile karşılaşacak olan PSG'de Icardi, Veratti, Draxler ve Parades, İstanbul'a getirilmedi. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain kamp kadrosunu açıkladı.

PSG, maç kadrosuna Icardi, Veratti, Draxler ve Parades'in yer almadığını açıkladı. Fransız ekibi, Başakşehir maçı için İstanbul'a doğru yola çıkarken takımın yıldız isimleri Neymar ve Mbappe ise kadroda yer aldı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan, Visca, Deniz, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Danilo, Herrera, Rafinha, Di Maria, Neymar, Mbappe

"AVRUPA'DA İYİ ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti de olan Paris Saint-Germain ile oynayacakları zorlu maçla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Baktığınızda bize kurada hep kolay kulüpler çıkıyor. (gülerek) Leipzig, Paris Saint-Germain ve Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden. Bütçe olarak bizim 20-30 katımız, dünya markası kulüpler. Ama futbol bu, böyle bir kura çekmekten de çok rahatsız değiliz. Bunların hepsi bir tecrübe, deneyim. Başakşehir 6 yaşında bir bir kulüp, Allah'a binlerce şükürler olsun bugün Şampiyonlar Ligi'nde bu hayali yaşadık. Dolayısıyla sahaya çıkıp elimizden ne geliyorsa yapıp, Paris Saint-Germain'i en iyi şekilde ağırlayacağız. Paris Saint-Germain de bizim dost kulübümüz, özellikle kulüp başkanı Nasser Bey'den tutun da tüm yönetim kurulu bizim dostlarımız. Dolayısıyla böyle büyük bir dünya kulübüyle eşleşmek de burada oynamaktan da onları misafir etmekten de büyük mutluluk duyacağız. Çıkıp sahada da en iyi mücadeleyi vereceğiz. Leipzig maçına da baktığınızda, orada bireysel hatalar oldu ama takım maşallah ezilmedi. Mücadelesini de en iyi şekilde verdi. Bunların hepsini tecrübe ettik. Neredeyse 7. yıla giriyoruz, hep Avrupa'dayız. Her sene daha iyiye doğruya doğru götürüyoruz. Bu mücadeleye devam edeceğiz."