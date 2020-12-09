Başakşehir, Paris Saint Germain maçına çıkmama kararı aldı! Başakşehir - Paris Saint Germain maçı ne zaman oynanacak?

İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında yaşanan ırkçılık skandalının ardından sahaya çıkmama kararı aldı.

Başakşehir kafilesi otele döndü. UEFA'nın karşılaşmaya yeni bir hakem triosu atayacağı öğrenildi.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ise "PSG, Neymar ve Mbappe çok destek oldu. Oyuncuların birlikte çıkması, ırkçılık karşıtı hareketi birlikte yapması teklif edildi, oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmamak istedi." dedi.

Öte yandan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ maçın bugün TSİ 20:55'te kaldığı yerden oynanacağını ifade etti.