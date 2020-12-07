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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Başakşehir özel uçakla Fransa'ya gitti!

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Başakşehir özel uçakla Fransa'ya gitti!
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Paris Saint Germain ile yapacağı maç için Fransa'ya gitti.

Teknik direktör Okan Buruk öncülüğünde İstanbul Havalimanı'na gelen turuncu-lacivertli ekip, pasaport kontrolünün ardından özel uçakla Fransa'nın başkenti Paris'e hareket etti.

Yarın, Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG-Medipol Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

 

Başakşehir özel uçakla Fransaya gitti

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