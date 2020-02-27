Başakşehir nasıl tur atlar? Medipol Başakşehir turu nasıl geçer?

Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği son 32 turu ilk maçının rövanşında, konuk ettiği Sporting Lizbon karşısında ciddi performans sergiledi. J Grubu'nu 10 puanla lider bitirerek ilk kez üst tura yükselen Başakşehir'in nasıl tur atlayacağı kritik karşılaşma devam ederken gündeme geldi. Peki, Medipol Başakşehir turu nasıl geçer? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

BAŞAKŞEHİR TURU NASIL GEÇER?

Başakşehir'in ilk maçta Portekiz'de rakibine 3-1 yenilen Başakşehir, son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması veya kalesinde gol görmesi halinde ise üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Başakşehir'in maçı 3-1 kazanması halinde ise müsabakaların uzatma bölümleri oynanacak.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı.