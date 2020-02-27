Başakşehir nasıl tur atlar? Medipol Başakşehir turu nasıl geçer?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi olma özelliği taşıyan Başakşehir, rakibi karşısında üstün performansıyla geceye damga vurdu. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmayla beraber Başakşehir'in nasıl tur atlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir nasıl tur atlar? Medipol Başakşehir turu nasıl geçer? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği son 32 turu ilk maçının rövanşında, konuk ettiği Sporting Lizbon karşısında ciddi performans sergiledi. J Grubu'nu 10 puanla lider bitirerek ilk kez üst tura yükselen Başakşehir'in nasıl tur atlayacağı kritik karşılaşma devam ederken gündeme geldi. Peki, Medipol Başakşehir turu nasıl geçer? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
BAŞAKŞEHİR TURU NASIL GEÇER?
Başakşehir'in ilk maçta Portekiz'de rakibine 3-1 yenilen Başakşehir, son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması veya kalesinde gol görmesi halinde ise üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Başakşehir'in maçı 3-1 kazanması halinde ise müsabakaların uzatma bölümleri oynanacak.
Avrupa kupalarındaki ilkleri
Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.
Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.
İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı.
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