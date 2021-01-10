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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 21:54 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Milan'dan transfer yapıyor: Leo Duarte

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Başakşehir, Milan'dan transfer yapıyor: Leo Duarte
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Başakşehir'in, Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi kiraladığı belirtildi.

Martin Skrtel'in sakatlığının ardından stoper arayışlarını hızlandıran Başakşehir, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Başakşehir, Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi kiraladı.

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Duarte'nin 6 aylığına kadroya katıldığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

Bu sezon Milan'da 3 maçta forma giyen Brezilyalı savunma oyuncu, gol ya da asist katkısı yapmadı.

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