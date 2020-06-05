MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir, Menemenspor’dan Furkan Bayır'a talip!
GeriFutbol Başakşehir, Menemenspor’dan Furkan Bayır'a talip!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Başakşehir, Menemenspor’dan Furkan Bayır'a talip!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir, Menemenspor’dan Furkan Bayır'a talip!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un gençleri Murat Elkatmış ve Furkan Bayır, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

Forvette görev yapan Murat’a Aytemiz Alanyaspor ve Fraport Tav Antalyaspor’un, defansta oynayan Furkan’a ise Medipol Başakşehir’in talip olduğu öğrenildi.

Altyapıdan gelen 18 yaşındaki Murat bu sezon 1. Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 10 karşılaşmada görev aldı. Kanatlarda da forma giyen genç Murat 1 gol attı.

Yine İzmir ekibinin bünyesinden çıkardığı 19 yaşındaki Furkan da 2 müsabakada şans buldu.

Karşıyakalı Doğukan İnci, Başakşehir ve Beşiktaş’ın radarında
Karşıyakalı Doğukan İnci, Başakşehir ve Beşiktaş’ın radarında!

Başakşehir, Menemenspor’dan Furkan Bayıra talip

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle