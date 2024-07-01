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Başakşehir, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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#Transfer#Başakşehir#Matchoi Djalo
Başakşehir, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 15:10

Başakşehir, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Turuncu-lacivertliler, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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#Transfer#Başakşehir#Matchoi Djalo

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