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GeriFutbol Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa
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Haber Giriş: 02.11.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa

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Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa
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Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.

 

Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa

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