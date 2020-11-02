Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...