Başakşehir Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda, şifreli mi? Başakşehir Manchester United maçı detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Başakşehir Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın saati ve kanal bilgisiyle ilgili ayrıntılar.

Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 49 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 15. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 15. karşılaşmasına Manchester United karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Başakşehir Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Manchester United maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skertel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Berkay, Visca, İrfan, Deniz, Demba Ba



Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Rashford

Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig'e 2-0 yenildi. İkinci karşılaşmasında da PSG'ye aynı skorla mağlup oldu.

Sahasında 17. maç

İstanbul ekibi, Manchester United mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 17. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 16 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 16 gol gördü.

En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Başakşehir ikinci kez bir İngiliz ekibi ile karşı karşıya

Turuncu-lacivertli ekip, Manchester United mücadelesiyle tarihinde ikinci kez bir İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 2018-2019 sezonunda bir başka İngiliz temsilcisi olan Burnley ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu eşleşmişti. Sahasında oynadığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir deplasmanda uzatmaya giden karşılamayı 1-0 kaybederek elenmişti.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın rakibi oldu.

İSTATİSTİKLER

İstanbul Başakşehir ile Manchester United, Avrupa kupalarında ilk kez kozlarını paylaşacak. Başakşehir, daha önce sadece 2018/19 Avrupa Ligi ön elemelerinde bir İngiliz takımına rakip olmuş ve o eşleşmede Burnley'ye elenmişti.Manchester United, Türk takımlarına konuk olduğu son iki Avrupa kupası maçını da kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da gol atamadan kaybeden Başakşehir, 2010/11'de Bursaspor'un ardından turnuva tarihine üç maçlık bir seriyle başlayan ikinci Türk takımı olabilir. Manchester United, tarihinde dokuzuncu kez Şampiyonlar Ligi gruplarına üç maçlık bir galibiyet serisiyle başlamak istiyor. Turnuvanın grup aşamasına üçte üçle giren takımların tamamı adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşayamayan üç takımdan biri İstanbul Başakşehir. Boz Baykuşlar rakip kaleye çektiği 23 şutta fileleri bulamazken; United, 28 şutunun yedisini gole çevirmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda yaş ortalaması Başakşehir'den daha yüksek bir 11'le sahaya çıkan tek takım Olympiakos. Boz Baykuşların iki maçındaki ilk 11'inde 30 yaş üstü en az altı oyuncu yer alıyordu. Bu sezon oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında yedi gol atan Manchester United, aynı sayıda golü daha önceki dokuz karşılaşmada kaydedebilmişti. 2020/21'de çektiği şutların %25'ini gole çeviren United, geçen sezon şutlarının sadece %9'unda fileleri bulabilmişti.

Manchester United forveti Marcus Rashford, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son maçta oyuna sonradan dahil olarak hat-trick yapan beşinci oyuncu olmuştu. İngiliz golcü, turnuvada maçların ilk yarılarında golü bulunmayan isimler arasında fileleri en fazla havalandıran oyuncu konumunda.

Avrupa kupalarında 20 yaşına basmadan en fazla gol atan iki İngiliz oyuncudan biri olan United forveti Mason Greenwood, aynı zamanda ilk 11'de yer aldığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandıran üçüncü İngiliz olmak istiyor.