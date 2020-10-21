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GeriFutbol Başakşehir maçının ardından Nagelsmann: 'En iyi maçımız değildi...'
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Haber Giriş: 21.10.2020 - 01:27 | Son Güncelleme:

Başakşehir maçının ardından Nagelsmann: 'En iyi maçımız değildi...'

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Başakşehir maçının ardından Nagelsmann: 'En iyi maçımız değildi...'
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Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Kazanmayı hak ettiklerini belirten Nagelsmann, ''Bence kazanmayı hak ettik. Belki sezonun en iyi maçını oynamadık. İlk 20 dakika iyiydik, 2-0 öne geçtik ve bunu hak etmiştik. 2. golden sonra biraz yorulduk ve Başakşehir'e alanlar açıldı ama onlar da çok fazla şans yaratamadı.'' sözlerini kullandı.

Nagelsmann, ''Belki en iyi maçımız değildi ama bazen sezonun bu aşamasında galibiyet gerekir ve bunu başardık. Umarım Manchester United maçını da kazanırız ve 6 puana yükseliriz. Hedefimiz gruptan çıkmak.'' dedi.

Başakşehir maçının ardından Nagelsmann: En iyi maçımız değildi...

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