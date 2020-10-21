Başakşehir maçının ardından Nagelsmann: 'En iyi maçımız değildi...'

Kazanmayı hak ettiklerini belirten Nagelsmann, ''Bence kazanmayı hak ettik. Belki sezonun en iyi maçını oynamadık. İlk 20 dakika iyiydik, 2-0 öne geçtik ve bunu hak etmiştik. 2. golden sonra biraz yorulduk ve Başakşehir'e alanlar açıldı ama onlar da çok fazla şans yaratamadı.'' sözlerini kullandı.

Nagelsmann, ''Belki en iyi maçımız değildi ama bazen sezonun bu aşamasında galibiyet gerekir ve bunu başardık. Umarım Manchester United maçını da kazanırız ve 6 puana yükseliriz. Hedefimiz gruptan çıkmak.'' dedi.

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