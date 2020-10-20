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Haber Giriş: 20.10.2020 - 23:31 | Son Güncelleme:

Başakşehir maçında korkutan anlar! Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı...

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Başakşehir maçında korkutan anlar! Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı...
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Başakşehir'in Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında korku dolu anlar yaşandı...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Leipzig deplasmanına konuk olan Başakşehir'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan Caiçara, kendisini yere bıraktı. 

Sakatlığı ciddi gözüken Brezilyalı futbolcu için sahaya ambulans geldi. Tecrübeli futbolcu, sakatlığının ardından ambulans ile hastaneye götürüldü...

Başakşehir maçında korkutan anlar Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı...

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