Başakşehir maçına 'birlik' mesajlı 17 bin tişört

Temsilcimizin Kopenhag ile oynayacağı ve tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden vakfa bağış toplayacak.

TURKSPORU hem Avrupa’da yoluna devam eden tek Türk futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’ne hem de Mehmetçik’e destek veriyor. Turkcell’in Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa yolculuğunda bir adım daha atmak isteyen Başakşehir’in Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında stada gelen taraftarlara özel ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ yazılı 17 bin tişört dağıtacak.

12 Mart tarihinde Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak karşılaşmada Turkcell bir de bağış kampanyası hayata geçirecek. Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden düzenlenecek kampanya ile Mehmetçik Vakfı’na bağış toplanması sağlanacak. BiP’in Keşfet bölümünde yer alan ‘Bir Bağış da Sen Yap’ kanalına giren Turkcell aboneleri, diledikleri tutarda bağışla Mehmetçik Vakfı’na destek olabilecek.

Murat Erkan: “Ülkemizi her platformda destekleyeceğiz”

Her zaman TURKSPORU’nun ve Mehmetçiğimizin yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Başakşehir ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye devam ediyor. Mehmetçiğimiz ise ülkemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla canları pahasına bir mücadele yürütüyor. Onlar bizim gözbebeğimiz. Biz de onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Maçta dağıtacağımız tişörtlerde yazdığı gibi ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ demeye devam edeceğiz. Umarız ülkemizdeki bütün kulüplere gönül veren taraftarlar, bu önemli maçta temsilcimizi yalnız bırakmayarak, hep birlikte verecekleri destekle Mehmetçik Vakfı’na da katkıda bulunacaklar” ifadelerini kullandı.