Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta 3 isim takıma katıldı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, kondisyon koşularından sonra yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Öte yandan bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmana katıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.