Başakşehir Lizbon'da avantaj arıyor

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bugün Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’a konuk olacak.

Jose Alvalade Stadı’nda 20.55’te başlayacak karşılaşmada İngiltere’den Anthony Taylor düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Turuncu lacivertli ekipte, bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor. Başakşehir, Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger’in bulunduğu grubu lider tamamlamayı başarmıştı.