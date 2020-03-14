Başakşehir, liderlik için Trabzon'da! Crivelli sakat, Epureanu cezalı...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda, averajla önünde lider durumda bulunan Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli takım 52 puana sahip.
İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.
- Maç seyircisiz oynanacak
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.
- İki önemli eksik
Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.
Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli sakatlığı, Moldovalı stoper Alexadru Epureanu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Crivelli'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- Skrtel sarı kart ceza sınırında
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 27. haftada Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.
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