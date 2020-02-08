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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Başakşehir, lider Sivasspor'a konuk olacak! Deplasmanda kazanırlarsa...

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Başakşehir, lider Sivasspor'a konuk olacak! Deplasmanda kazanırlarsa...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. hafta maçında yarın deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan turuncu-lacivertli takım, haftaya 39 puanla ikinci sırada girdi.

Son 2 maçını kazanamayan lider Demir Grup Sivasspor ise 41 puanla zirvede yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk iki sırasındaki ekipleri karşı karşıya getiren mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Medipol Başakşehir'de cezalı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinde, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan ve maske ile antrenmanlarını sürdüren Berkay Özcan'ın da kadroda olması bekleniyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

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Başakşehir, lider Sivasspora konuk olacak Deplasmanda kazanırlarsa...

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