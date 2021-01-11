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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 20:19 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Leonardo Duarte transferini resmen duyurdu

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Başakşehir, Leonardo Duarte transferini resmen duyurdu
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Başakşehir, Milan'dan Brezilyalı stoper Leonardo Duarte'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.

Başakşehir, Leonardo Duarte transferini resmen duyurdu

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