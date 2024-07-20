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Başakşehir - La Fiorita maçının hakemi açıklandı

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#UEFA Konferans Ligi#Başakşehir#La Fiorita
Başakşehir - La Fiorita maçının hakemi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 12:47

RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita ile evinde oynayacağı mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu'ndan hakem Milos Boskovic yönetecek.

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.45’te karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’nda Milos Boskovic düdük çalacak. Boskovic’in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dalibor Vujisic olacak.

Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45’te deplasmanda oynayacak.

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#UEFA Konferans Ligi#Başakşehir#La Fiorita

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