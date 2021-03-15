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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Başakşehir kupada Beşiktaş'a konuk olacak

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Başakşehir kupada Beşiktaş'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaşta Sergen Yalçından kupa maçına farklı 11
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kupa maçına farklı 11

Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli.

 

Başakşehir kupada Beşiktaşa konuk olacak

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