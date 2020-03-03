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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 14:22,Son Güncelleme:/

Başakşehir - Kopenhag maçının bilet fiyatları belli oldu

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Başakşehir - Kopenhag maçının bilet fiyatları belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Mart Perşembe günü sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı son 16 turu ilk maçının biletleri tüm takımların Passolig kartları için satışa çıktı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 30 ile 75 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.
Müsabaka için kağıt biletlerin ise sadece stat gişelerinden temin edilebileceği aktarıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat TSİ 20.55'te başlayacak.

Başakşehir - Kopenhag maçının bilet fiyatları belli oldu

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