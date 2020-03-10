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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Başakşehir - Kopenhag maçına William Collum atandı!

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Son Dakika | Başakşehir - Kopenhag maçına William Collum atandı!
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Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek

Medipol Başakşehir'in 12 Mart Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Collum'un yardımcılıklarını, Francis Connor ve David McGeachie yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicholas Walsh olacak.

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