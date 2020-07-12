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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Başakşehir, Konyaspor maçına hazır!

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Başakşehir, Konyaspor maçına hazır!
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Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

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Akşam saatlerinde Konya'ya gidecek Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

 

Başakşehir, Konyaspor maçına hazır

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