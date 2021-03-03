Başakşehir Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Konyaspor, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı. Başakşehir forması giyen Demba Ba, Konyaspor'a karşı ilk 11 çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol sevinci yaşadı.

Konyaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara attığı son altı deplasman golünün dördünde Levan Shengelia'nın doğrudan katkısı var. Konyaspor forveti Artem Kravets, Başakşehir'e rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisinde birer gol attı ancak bu iki gol de iç saha karşılaşmalarında geldi. Başakşehir'in başında çıktığı ilk iki iç saha maçını kaybeden Aykut Kocaman, en son 2014/15'te bu karşılaşmadaki rakibi Konyaspor ile üst üste üç iç saha yenilgisi almıştı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu beş maçın dördünü kaybeden İlhan Palut, tek puanını bu sezonun ilk yarısında Başakşehir'den almıştı.

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir Konyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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