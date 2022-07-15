Başakşehir 1-0 Konyaspor / Maç sonucu

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir ve Konyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 62’nci dakikada Crivelli’nin attığı golle 1-0 kazandı.



Öte yandan iki takım da gelecek hafta Avrupa Konferans Ligi’nde ön eleme maçlarına çıkacak. Başakşehir, 21 Temmuz’da 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında evinde Maccabi Netanya’yı konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz’da İsrail’de oynanacak.



Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Konyaspor ise BATE Borisov’a ile 2 maçı da Konya’da oynayacak. BATE Borisov’un ev sahipliği yapacağı ilk maç 21 Temmuz’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ve seyircisiz oynanacak. İki takım rövanş mücadelesinde ise 28 Temmuz’da yine aynı stadyumunda karşılaşacak.



İKİ TAKIM DA MAÇA AY YILDIZLI TİŞÖRT İLE ÇIKTI



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde hazırlık maçında karşılaşan iki takım da mücadeleye ay-yıldızlı tişörtlerle çıktı. Şehitler için saygı duruşunda durulurken, okunan İstiklal Marşı’nda sonra mücadele başladı.

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Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil karşılaşmanın kadrosunda yer almazken mücadeleyi tribünden takip etti.