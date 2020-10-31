MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
GeriFutbol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki yapılan çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bu akşam Konya'ya gidecek.

Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle