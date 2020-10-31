Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki yapılan çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bu akşam Konya'ya gidecek.
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