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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Başakşehir, Konya deplasmanına eksiksiz gidiyor! Şampiyonluk şansı...

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Başakşehir, Konya deplasmanına eksiksiz gidiyor! Şampiyonluk şansı...
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Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.

- Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansı

Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.

Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! 'Yolumuz açık...'Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında lig lideri Medipol Başakşehir, 11 haftadır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
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- Eksik yok

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor.

İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek.

- Crivelli ve Clichy sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

 

Başakşehir, Konya deplasmanına eksiksiz gidiyor Şampiyonluk şansı...

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