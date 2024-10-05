Başakşehir Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta: İki takım arasında 31. randevu

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Başakşehir Kayserispr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam oynanacak maç öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Başakşehir ve Kayserispor arasındaki 31. randevu öncesinde mücadeleyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Başakşehir Kayserispor maçı saat kaçta? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Kayserispr maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sporst 2'den yayınlanacak.

31 RANDEVU

Kayserispor, ligin 8. hafta maçında deplasmanda Başakşehir FK’nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, 3 puanı alarak ligdeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

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Kayserispor; Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda galibiyet arayacak. Başakşehir Futbol Kulübü’nün konuğu olacak sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti. Bu sezon oynadığı 6 maçta henüz galibiyeti olmayan Kayserispor, geçen sezon mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenmek istiyor. Kayserispor ile Başakşehir FK, Süper Lig tarihinde 30 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 10 kez kazanırken 13 kez de kaybetti. 7 maçta da iki takım birbirine üstünlük kuramadı. İki takım arasında geçen sezon oynanan müsabakalarda Kayserispor rakibine yenilmezken, 1 kez kazanıp 1 kez berabere kaldı