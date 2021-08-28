Canlı anlatım: Başakşehir - Kayserispor maçı

Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçtan da puan alamayan Medipol Başakşehir, 1 puanı bulunan Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

BAŞAKŞEHİR 0-1 KAYSERİSPOR

Gol: 5' Mame Thiam

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Visca, Berkay, Aleksic, Gulnbrandsen

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, İbrahim, Attamah, Mensah, Gökhan, Emrah, Thiam

Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan puansız ayrılan Başakşehir FK, daha uzun bir yenilgi serisini en son Aykut Kocaman'ın görev yaptığı ilk dört karşılaşmada yaşadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 12 Süper Lig maçında iki golü bir arada göremeyen ve toplam 29 gol yiyen Kayserispor'un 1 puanı bulunuyor. Başakşehir FK'nın Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Danijel Aleksic'in doğrudan katkısı var.

Süper Lig kariyerindeki ilk golünü geçen hafta Adana Demirspor'a atan Gökhan Sazdağı, en son Mart 2020'de üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı takımları konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Aykut Kocaman, bu yenilgiyi gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada aldı. Hikmet Karaman'ın Süper Lig kariyerinde deplasmanda mağlup edemediği 20 takım arasında Başakşehir FK'dan daha fazla konuk olduğu tek rakibi Çaykur Rizespor.

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kayserispor maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor'a geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Peter Zulj'un yerine Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.

Kocaman, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen ilk 11'iyle çıkardı.

Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Ponck, Tolga Ciğerci, Zulj, Emre Kaplan, Ömer Ali Şahiner ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli ise kadroda yer almadı.



Edin Visca ilk 11'e döndü



Başakşehir'de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer alan kaptan Edin Visca, ilk 11'e döndü.

Visca, Konyaspor maçında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.